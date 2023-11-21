Мир 21 ноября 2023, 12:59 ДТП с девятью пострадавшими произошло в префектуре Фукуока в Японии

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Авария с девятью пострадавшими произошла накануне в префектуре Фукуока в Японии. Там водитель легкового автомобиля наехал на группу пешеходов, написал NHK.

Как уточнило ИА НСН, среди пострадавших — восемь школьников. Все они получили травмы различной степени тяжести. Что касается 66-летнего водителя легковушки, его доставили в больницу с переломами.

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Сейчас в причинах случившегося разбирается полиция.