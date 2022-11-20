Мир 20 ноября 2022, 18:36 ДТП с автобусом унесло жизни 12 человек в Египте Al-Masry Al-Youm: 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, 12 погибли РИА «Новости»

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Минимум 12 человек погибли в результате ДТП с автобусом на востоке Египта. Об этом сообщила газета Al-Masry Al-Youm.

Автобус направлялся из Каира в Хургаду, один из главных туристических центров страны. На въезде в город Рас-Гариб на берегу Красного моря автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате 12 человек погибли, 30 получили травмы.

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Глава городской администрации Рас-Гариб рассказал о госпитализации всех пострадавших. Медучреждения в городе работают в экстренном режиме, чтобы оказать помощь всем жертвам ДТП.

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Информация, находились ли в автобусе жители России, не поступала. Посольство России в Каире не получало никаких обращений от российских граждан.

На прошлой неделе 21 человек погиб в ДТП с микроавтобусом в египетской провинции Дакахлия. Среди погибших оказались трое детей. В салоне были 35 человек. Водитель не справился с управлением, автобус перевернулся и упал в ирригационный канал.