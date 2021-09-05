ДТП с автобусом произошло в Египте. Есть погибшие

Автобус попал в ДТП, когда следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир. В результате происшествия погибли 12 человек. Среди них есть дети. Травмы различной степени тяжести получили около 40 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на больницу города Суэц, куда были доставлены пострадавшие.

Как сообщил собеседник агентства, «к настоящему моменту данные о том, что в автобусе могли находиться иностранцы, не поступали». В больнице также указали, что среди пострадавших «много тяжелых», состояние нескольких человек оценивается как критическое.

На автобусе с красноморского курорта возвращались несколько египетских семей, сообщили агентству источники в силовых структурах.

ДТП произошло примерно в 100 километрах от Каира. По не установленным пока причинам водитель не справился с управлением, автобус налетел на бетонное ограждение на дороге и перевернулся.

Около 30 машин скорой помощи было направлено на место происшествия. Они доставили пострадавших в больницы Суэца с сотрясением мозга, порезами, переломами и ушибами.

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