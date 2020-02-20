ДТП с 200 автомобилей произошло в Канаде. Видео

Около 200 машин столкнулись из-за плохой погоды на трассе в пригороде канадского Монреаля. Погибли два человека. Десятки получили травмы. Очевидцы и журналисты сняли последствия аварии на фото и видео.

Как сообщила радиостанция Radio Canada, двое погибших были заблокированы в своих машинах. Их не могли достать в течение нескольких часов. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили около 70 человек.

Ожидается, что число пострадавших может возрасти. Среди столкнувшихся машин есть школьный автобус. Пока не ясно, были ли внутри дети. Движение по дороге перекрыли в двух направлениях. На месте ЧП работают экстренные службы. Людей достают из искореженных машин и передают медикам.

Причиной столкновения СМИ называют плохую погоду. Скоростную трассу в этом районе Монреаля давно не чистили от снега и на покрытии образовался лед. Когда случилась эта авария была плохая видимость из-за метели.