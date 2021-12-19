Друзья выиграли в лотерею миллионы и сели в тюрьму

Двое друзей купили в Лондоне лотерейный билет, расплатившись украденной банковской картой. В итоге мужчинам удалось выиграть крупный приз, но правоохранители арестовали их за воровство.

Приятели приобрели лотерейный билет в одном из лондонских магазинов, сообщило издание Daily Star. В британскую столицу мужчины приехали попрошайничать, так как рассчитывали получить больше денег.

Оказалось, что друзья выиграли в лотерею четыре миллиона фунтов стерлингов (более 390 миллионов рублей). Мужчины праздновали свою победу четыре дня, но получить деньги им так и не удалось. Одного из приятелей попросили назвать банковские реквизиты для перевода выигрыша, но он заявил об отсутствии счета. Сотрудника компании эти слова насторожили, так как без счета просто нельзя было бы купить лотерейный билет.

На следующий день с мужчина связался следователь, которому сказали, что карта якобы принадлежит некому бывшему другу одного из победителей. Но эти сведения подтвердить так и не смогли. Правоохранители выяснили, что на самом деле карту украли. После этого друзей арестовали и отправили в тюрьму.