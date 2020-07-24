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    24 июля 2020, 16:55

    Друзья разделили джекпот размером в $22 млн через 20 лет

    Алена Макаренко

    Друзья разделили джекпот размером в 22 миллиона долларов. Они сдержали обещание, которое дали друг другу много лет назад — поделить любой будущий выигрыш. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на USA Today.

    Том Кук и Джо Фини договорились разделить свой выигрыш и скрепили сделку рукопожатием. Тогда они и не думали, что лотерейный билет принесет им многомиллионный выигрыш. Однако в июне Кук проверил номера своего лотерейного билета Powerball и узнал, что выиграл 22 миллиона долларов.

    «Рукопожатие есть рукопожатие, приятель», — сказал Кук.

    Друзья даже не смогли вспомнить, когда заключили такой договор. По предположению Фини, их сделка состоялась около 20 лет назад. С тех пор друзья покупали билеты каждую неделю и не надеялись на победу.

    Кук и Фини получат денежную выплату в размере 16,7 миллиона долларов. После выплаты налогов каждый из них обзаведется около 5,7 миллиона долларов.

    Друзья не строят необычных планов на выигрыш. Кук уволился, чтобы посвятить больше времени семье и путешествиям. При этом он продолжает покупать лотерейные билеты.

    Новости SMI.FM