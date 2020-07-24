Друзья разделили джекпот размером в $22 млн через 20 лет

Том Кук и Джо Фини договорились разделить свой выигрыш и скрепили сделку рукопожатием. Тогда они и не думали, что лотерейный билет принесет им многомиллионный выигрыш. Однако в июне Кук проверил номера своего лотерейного билета Powerball и узнал, что выиграл 22 миллиона долларов.

«Рукопожатие есть рукопожатие, приятель», — сказал Кук.

Друзья даже не смогли вспомнить, когда заключили такой договор. По предположению Фини, их сделка состоялась около 20 лет назад. С тех пор друзья покупали билеты каждую неделю и не надеялись на победу.

Кук и Фини получат денежную выплату в размере 16,7 миллиона долларов. После выплаты налогов каждый из них обзаведется около 5,7 миллиона долларов.

Друзья не строят необычных планов на выигрыш. Кук уволился, чтобы посвятить больше времени семье и путешествиям. При этом он продолжает покупать лотерейные билеты.