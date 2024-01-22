Мир 22 января 2024, 18:39 «Друзья мало знают о нас». Казахстан отреагировал на слова Канделаки о русском языке в стране МИД Казахстана пригласил Канделаки в страну после ее слов о русском языке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в страну директора ТНТ Тину Канделаки после ее слов о положении русского языка в республике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем», — сказал Смадияров.

Реклама

Он призвал продолжить общую работу двух государств вместо того, чтобы выдумать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях. Дипломат добавил, что Канделаки пока не включали в перечень иностранцев, которым запретили въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о стране.

При этом Смадияров добавил, что директор ТНТ вряд ли посетит Казахстан. Но если она решит приехать, ее, скорее всего, не пустят.

Ранее власти республики пообещали продолжить обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа в Казахстане, сообщил RT.