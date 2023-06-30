Мир 30 июня 2023, 22:23 Дружественные страны передали России данные о встрече по Украине в Копенгагене «Интерфакс»: дружественные России страны сообщили нюансы встречи по Украине в Копенгагене piqsels

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Представители дружественных стран передали России данные о содержании встречи по Украине, которая состоялась 24 июня в Копенгагене. Об этом«Интерфаксу»сообщил неназванный источник в Кремле.

Знакомый с ситуацией собеседник агентства пояснил, что многие представители стран, которые поддерживают дружеские отношения с российской стороной, сообщили отечественным послам результаты этой встречи. Он уточнил, что в основном имеет в виду политиков из Бразилии, Индии и других стран — членов БРИКС.

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«То есть, определенную информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили», — подчеркнул источник.

Как он отметил, встреча в Дании стала явной попыткой «поработать» с государствами, которые занимают близкие к России позиции по украинскому конфликту, и «попыткой обработать их».

Поводом встречи в Копенгагене стало обсуждение поисков решения кризиса на Украине. Как сообщило агентство Bloomberg, участники мероприятия разошлись во мнениях по поводу того, как именно урегулировать конфликт.