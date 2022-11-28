Мир 28 ноября 2022, 00:50 Дружбу России с Китаем назвали несокрушимой Посол Моргулов: дружественные отношения России и Китая справятся с любыми вызовами РИА «Новости»

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Российско-китайская дружба справится с любыми вызовами, благодаря своей несокрушимости. Об этом посол России в КНР Игорь Моргулов заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Российско-китайские отношения несокрушимы. Дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами», — процитировал дипломата МИД КНР.

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Моргулов также сообщил, что российская сторон будет продолжать содействовать углублению сотрудничества с Китаем во всех сферах.

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Глава китайского МИД Ван И также заявил, что власти Китая вместе с Россией не признают однополярную гегемонию и применение политики грубой силы. Такую позицию китайский министр назвал соответствующей тенденциям развития современности.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Политик отметил, что поставки газа между «Газпромом» и Китаем уже осуществляются в рублях и в юанях.