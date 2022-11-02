Эксклюзив 02 ноября 2022, 12:06 «Дружба с Россией — вопрос безопасности». Политолог объяснил, почему Сербия не пойдет против России Политолог Колчин: русские и сербы — братья и вместе противостоят «испытаниям истории»

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Сербия не пойдет на поводу у европейцев и не введет санкции против России. В ином случае страну захлестнут массовые протесты из-за братского отношения сербов к русским. Об этом «360» рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Он напомнил, что Европа с самого начала кризиса на Украине пытается всеми силами склонить и встроить страны — кандидаты в члены Евросоюза в общую антироссийскую санкционную кампанию. В случае же Сербии эти попытки встречают решительный протест у ее руководства. Германия и Франция вот уже девять месяцев давят на страну.

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«Конечно, Европейский союз понимает всю глубину и специфику дружеских и братских отношений Сербии с Россией, но все-таки пытается склонить руководство. Как уже много раз давал знать президент Вучич, страна не пойдет на санкции против России. И вопрос не только в том дипломатическом векторе, который выбрала Сербия за последние десятилетия, но и в высокой поддержке российского народа со стороны сербов», — сказал Колчин.

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Эксперт добавил, что речь идет не только о гражданах самой Сербии, но и сербах, проживающих, например, в Черногории или Боснии и Герцеговине.

«Если руководство Сербии попробует принять это решение, то массовые протесты просто захлестнут страну, и правительство не сможет дальше функционировать. Так что вопрос сохранения сербами их дружбы с Россией — это вопрос всей сербской безопасности. Сербский народ ассоциирует себя как брат русского народа и готов вместе с ним проходить через самые сложные испытания истории», — заключил он.

Летом канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не позволит давить на себя в этом вопросе.