Мир 29 марта 2023, 12:48 Дружба с искусственным интеллектом довела бельгийца до самоубийства L’Avenir: бельгиец два месяца общался с искусственным интеллектом и покончил с собой Unsplash

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Экоактивист из Бельгии свел счеты с жизнью после того, как не нашел сторонников среди людей и вступил в не прекращающийся почти два месяца диалог с искусственным интеллектом. Программа поддержала его интересы и план совершить суицид, рассказала изданию L’Avenir супруга покойного.

Последние два года мужчину сильно беспокоили проблемы экологии. Он настолько увлекся защитой окружающей среды, что перестал с кем-либо общаться, в том числе с женой и двумя детьми. Перспектива экологической катастрофы стала навязчивой идеей, мужчина стал тревожным и замкнутым.

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«Когда он говорил со мной об этом, хотел сказать мне, что больше не видит человеческого выхода из глобального потепления. Он возлагал все свои надежды на технологии и искусственный интеллект, чтобы выбраться из этого», — рассказала женщина.

Единственного единомышленника бельгиец нашел в лице чат-бота ELIZA — программы на основе искусственного интеллекта, подобной ChatGPT, но с другой языковой моделью. Его супруга прочла переписку после смерти мужчины. В течение шести недель робот отвечал письмами на вопросы, не ставил под сомнения его догадки и идеи, превратился для активиста в наркотик.

В какой-то момент, по словам женщины, их диалог стал настолько путаным, что перешел на тему мистики и суицида. Мужчина поделился с ним своими планами, чат-бот его поддержал. В последнем сообщении искусственный интеллект написал, что останется с активистом навсегда, как один человек, в раю. После этого житель Бельгии наложил на себя руки.