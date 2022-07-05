Европа получает больше сжиженного газа из США, чем из России, а значит, призыв Bloomberg сменить «путинскую» бытовую технику на новую ради экономии относится к американцам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на совет американского журналиста Хавьера Бласа, сообщил RT.

«Старая техника является не „другом Путина“, а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа», — сказал он.

Европа отказалась от надежного, дешевого и прогнозируемого по цене российского газа в пользу дорогого американского. По этой причине совет автора статьи посвящен замене скорее американских и европейских «друзей», нежели российских, отметил представитель Кремля.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас призвал европейцев заменить бытовую технику на новую, энергосберегающую, чтобы экономить газ, так как большая часть электроэнергии вырабатывается за счет его сжигания. Он назвал старый холодильник «другом Путина».

В мае, по данным издания The Economist, доля США в общем объеме импорта газа в Европу выросла до 15%.