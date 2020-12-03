Вместо памятника маршалу Коневу в Праге установят другой монумент

«Сейчас начинается работа по проведению конкурса на новый памятник по освобождению Праги и его последующей установки. Это будет конкурс идей на разработку дизайна по правилам Чешской палаты архитекторов», — рассказал староста района Ондржей Коларж.

По данным издания, городским властям удалось только 1 декабря полностью демонтировать бетонное основание под памятником, так как оно было более тяжелым, чем сама статуя военачальника.