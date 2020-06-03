Дрозденко: границу Ленобласти с Финляндией могут открыть до начала августа

Один из пользователей Instagram опубликовал пост, в котором говорилось, что Финляндия открывает свои границы 22 июня. Он спросил у Дрозденко, планируются ли такие действия со стороны России. Глава Ленобласти не назвал точных дат, но не исключил, что это произойдет до начала августа.