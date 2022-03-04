«Дровами запаслись, а хлеба нет». Жители донецкой Талаковки встали в очередь за гуманитарной помощью

Продукты питания привезли в поселок Талаковка Донецкой области волонтеры и российские военные. Жители выстроились в очередь, чтобы получить продуктовые наборы. Вместе с консервами им раздавали воду, так как в поселке ее можно найти только в магазине. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что к машине с продуктами выстроилась большая очередь. Люди ждут, чтобы получить свежую еду и воду, которые не видели очень давно.

Местная жительница Лариса в беседе с волонтерами расплакалась. Она рассказала, что практически каждый день спускается в подвал, чтобы пережить обстрелы. Женщина отметила, что от разрывающихся снарядов стены дома трясутся: ей кажется, что они рухнут, а она не сможет выбраться.

Раиса подчеркнула, что в поселке уже давно нет ни света, ни газа, ни воды.

«Нужны дрова, хлеб, вода. Дровами сегодня запаслись, а хлеба нет ни у кого. У нас картошка своя, а другого ничего нет», — поделилась она.

По ее словам, все разграбили или взорвали. Раньше часть жителей держала скотину, но с началом войны многие ее забили.

«Спасибо вам большое, что приехали, хоть что-то нам дали. Воду нам надо обязательно. Воды у нас тут нет», — поблагодарила она волонтеров.

Добраться до грузовика с продуктами смогли не все. К 87-летней пенсионерке помощь отнесли военные. Они передали пережившей Великую отечественную войну бабушке пакет с продуктами.

Россия направила несколько сотен тонн гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в населенные пункты Украины. Безопасность поставок обеспечивают российские военные. Поручение об организации продуктов питания и всего необходимого военным дал президент России Владимир Путин.