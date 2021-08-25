Дроны видели над домом мэра Кривого Рога перед его смертью

Над домом мэра Кривого Рога Константина Павлова за месяц до его смерти летали дроны. Квадрокоптеры видела его жена, а в последнюю неделю Павлов боялся подходить к окнам. Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Дмитрий Манелюк, сообщило УНИАН.

Адвокату стало известно от жены Павлова, что в течение последнего месяца над их загородным домом летали дроны. За неделю до смерти криворожский мэр почему-то начал бояться подходить к окнам, а супруге запрещал даже выходить на улицу и просил, чтобы после стирки она вывешивала вещи сушиться не на втором этаже, а на первом. При этом Павлов в течение недели опасался возвращаться домой.

Павлов стал мэром после победы на выборах в 2020 году. Он выдвигался от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в загородном доме в селе Вольном Днепропетровской области. Мертвого градоначальника 15 августа обнаружил его знакомый. Рядом с телом лежало оружие. Следователи рассматривают версию убийства, суицида и неосторожного обращения с оружием.

Ранее в Сети появились фото и видео из дома погибшего мэра. На кадрах Павлов ходил по коридору с оружием в руках.