Дроны посыпались с неба на людей во время светового шоу в Китае

Световое шоу с дронами в китайском городе Чжэнчжоу в этом году обернулось неожиданной накладкой. Квадрокоптеры во время перформанса в ночном небе вышли из строя и начали падать с неба. Зрители в панике начали искать укрытие, сообщило издание Vice.

Световые представления с дронами в Китае проводятся уже несколько лет. За это время такие шоу успели приобрести популярность у местных жителей. Но в этот раз произошла неудача. В самом середине перформанса что-то пошло не так, и дроны начали падать с неба прямо на зрителей.

Коллапс произошел 1 октября. Очевидцы рассказали, что в это время за шоу наблюдали около пяти тысяч человек, среди которых было немало детей. Когда все пошло наперекосяк, люди начали убегать, прикрывая голову руками. Им разрешали спрятаться в торговом центре. Некоторые дроны просто врезались в деревья.

Что стало причиной падения дронов, неизвестно. Сведений о травмах среди зрителей не поступало.

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