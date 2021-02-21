Дроны показали в небе картины ван Гога и попали в Книгу рекордов Гиннеса. Видео

В китайском городе Тяньцзинь больше полумиллиона дронов показали в небе историю жизни нидерландского художника Винсенса ван Гога и установили рекорд. Видеозапись шоу была размещена на YouTube-канале «Гиннесс. Мировые рекорды».

Шоу о жизни Винсента ван Гога продемонстрировали 600 дронов. Они были запущены в небо 18 декабря 2020 года, сообщается на сайте организации. Дроны воссоздали в небе работы знаменитого художника, в том числе «Звездную ночь», «Подсолнухи» и автопортрет мастера. Анимация, выполненная дронами, длилась 26 минут 19 секунд. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная.

Организовали шоу компания по производству дронов EFYI Group совместно с Тяньцзиньским университетом. Подобную анимацию выполнить непросто. Для ее создания использовались технология высокоточного позиционирования и синхронизации для достижения «скоординированных действий» дронов, объяснил главный операционный директор компании Чжан Сыци. Он подчеркнул, что создание полнометражной анимации — это сложная задача для всей команды, как технически, так и творчески.

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