Мир 29 января 2023, 03:02 Дроны атаковали военный объект в Иране, связанный с Минобороны страны Минобороны Ирана: дроны атаковали военный объект в Исфахане Pixabay

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Неизвестные беспилотники вечером 28 января атаковали военный объект в городе Исфахан, что привело к взрыву. Об этом говорится в заявлении Минобороны Ирана, распространенном Al-Arabia.

Оборонное ведомство назвало инцидент «неудачной атакой», но не стало называть виновных.

«Вечером 28 января, около 23:30, была проведена безуспешная атака с применением дронов на один из заводов Минобороны, один беспилотник поражен средствами ПВО, а два других взорвались, попав в оборонительные ловушки», — отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. СМИ также сообщили о взрывах на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. По одной из версий, там собирают дроны Shahed-131 и Shahed-136. Кроме того, зафиксирован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Азаршаре, который находится на западе страны.

Ранее сообщалось, что 28 января в городе Хой произошло землетрясение магнитудой 5,9.