Drom: продажи автомобилей Toyota резко упали в Японии | 360°

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Drom: продажи автомобилей Toyota резко упали в Японии

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Аналитики издания Drom сообщили о резком уменьшении продаж автомобилей Toyota в Японии. По их данным, падение составило 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Такую ситуацию с автомобилям связывают с экономической ситуацией в стране.  Курс национальной валюты обвалился до самого низкого значения со времен паназиатского кризиса 1998 года, написали «Известия».

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Заводы Toyota с весны регулярно останавливали работу из-за отсутствия комплектующих для сборки автомобилей. К тому же на ситуацию повлияло обострения ситуации вокруг Тайваня и Китая, из-за чего в страну резко сократился экспорт высокотехнологичных продуктов.

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Несмотря на ситуацию в Японии, общемировые продажи Toyota в августе текущего года показали прирост на 3,8%, до 777 047 автомобилей.

Япония

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