Дрогба не поддержал идею тестировать на африканцах вакцину от коронавируса
Бывший бомбардир сборной Кот-д’Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал предложение тестировать вакцину от коронавируса на африканцах. Спортсмена процитировала «Газета.ru».
По данным издания, подобную идею озвучили французские профессора Камиль Лохт и Жан-Поль Мира.
«Просто немыслимо, что нам все еще приходится терпеть это», — возмутился футболист.
По его словам, Африка — не испытательная лаборатория и не надо считать жителей этого региона морскими свинками.