Дрогба не поддержал идею тестировать на африканцах вакцину от коронавируса

По данным издания, подобную идею озвучили французские профессора Камиль Лохт и Жан-Поль Мира.

«Просто немыслимо, что нам все еще приходится терпеть это», — возмутился футболист.

По его словам, Африка — не испытательная лаборатория и не надо считать жителей этого региона морскими свинками.