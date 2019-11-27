Дрифт украинского танка Т-80БВ сняли на видео

Российские танки оснастят для ведения боев в городе Подробнее

В подписи к видео говорится, что бронированную машину оснастили газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Благодаря ему танк может разгоняться до скорости 70 километров в час.

Т-80БВ — это модернизированная модель танка Т-80. Его выпускают серийно. Машину поставляют на вооружение в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины. Эту версию от базовой отличает обновленная динамическая бронезащита, аппаратура для цифровой связи и спутниковой навигации. На танк установили тепловизионный прицел и ночные средства наблюдения.