Дрифт украинского танка Т-80БВ сняли на видео
Танк Т-80БВ модернизировали на «Харьковском бронетанковом заводе». 45-тонная боевая машина получила отличные ходовые характеристики. Видео дрифта танка опубликовал YouTube-канал Defense Express Channel.
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В подписи к видео говорится, что бронированную машину оснастили газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Благодаря ему танк может разгоняться до скорости 70 километров в час.
Т-80БВ — это модернизированная модель танка Т-80. Его выпускают серийно. Машину поставляют на вооружение в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины. Эту версию от базовой отличает обновленная динамическая бронезащита, аппаратура для цифровой связи и спутниковой навигации. На танк установили тепловизионный прицел и ночные средства наблюдения.