Древнюю статую женщины в тунике обнаружили в Греции во время раскопок

Греческие археологи обнаружили древнюю статую женщины в тунике. По предварительным оценкам, ее создавали мастера еще во времена Римской империи. О находке рассказали в министерстве культуры и спорта Греции.

Статую обнаружили в древнем городе Эпидавр, который расположен в северо-восточной части Пелопоннеса. Этот город славится историческим храмом Асклепия, а также масштабным театром, где каждый год проводят крупные актерские мероприятия. На территории Эпидарва регулярно проводятся раскопки, там обнаруживаются уникальные артефакты.

«В четверг, 16 декабря, на рынке древнего Эпидавра была обнаружена важная находка. Это мраморная женская статуя в натуральную величину очень хорошего качества. Статуя была найдена без рук и головы, которая, вероятно, отломилась при падении», — говорится в сообщении министерства.

В министерстве добавили, что сезон археологических работ на текущий год был уже закончен. Однако из-за сильных ливней грунт оказался размытым, на поверхности появились некоторые части статуи. Как только они были замечены, раскопки сразу же продолжились, сообщило «РИА Новости».

Скульптура изображает девушку в тунике и мантии. Это типичный образ для скульптур, которые изображают греческих замужних женщин. В таком образе, например, ваяли Гигиу — богиню здоровья. Пока найденную статую перевезли на склад в Асклепионе, где ее будут очищать и позже реставрировать.