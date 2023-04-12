Мир 12 апреля 2023, 15:32 Древнюю находку времен племени майя обнаружили на юге Мексики

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В ходе археологических раскопок специалисты обнаружили артефакт в виде каменного диска, на котором изображена древняя игра в мяч племени майя. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Редкую находку удалось обнаружить на полуострове Юкатан в одном из крупнейших городов майя Чичен-Ице. На каменном диске изображены двое игроков в традиционной униформе и полоса глифического текста.

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Отмечается, что скорее всего артефакт относится к раннему постклассическому или классическому периоду майя.