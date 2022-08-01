Древний женский монастырь времен Византии обнаружили на полигоне в Израиле

В Израиле солдаты обнаружили на территории своего полигона руины женского монастыря возрастом около 1,5 тысячи лет. Об этом написало издание Planet Today.

По словам руководителя раскопок Исси Корнфельд, впервые древний храм был обнаружен в 2002 году, однако тогда специалисты приняли решение археологический комплекс закопать для его же сохранности.

«В исламский период монастыри постепенно приходили в упадок. Монастырь Хорбат Хани был заброшен в конце VIII века. Но местные мусульманские деревни продолжали хоронить там женщин из-за священной традиции», — процитировало РИА ФАН слова специалиста.

Корнфельд отметила, что в этом монастыре могла быть похоронена библейская бездетная Ханна.