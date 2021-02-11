Древний музыкальный инструмент нашли в Пиренеях

Ученые обнаружили крупную раковину морской улитки в пещере Марсула между Верхней Гаронной и Арьежем. Выяснилось, что ее могли использовать как музыкальный инструмент. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Science Alert.

На кончике раковины было найдено небольшое отверстие, явно сделанное специально. Также на ней остались следы красного пигмента, который распространен в пещере. Исследователи сделали вывод, что раковина служила для производства звуков. Судя по всему, это один из самых древних музыкальных инструментов мире, которому около 18 тысяч лет.