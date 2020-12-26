Древний киоск с остатками еды нашли археологи в Помпеях. Фото

Древний киоск с остатками еды обнаружили в разрушенном извержением вулкана древнеримском городе Помпеи. Это находка для археологов стала уникальной, поскольку до этого не удавалось идентифицировать продаваемую там пищу.

Об этом рассказал директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна в эфире телеканала Rainews24. Главная находка — почти нетронутая барная стойка с цветными фресками. Эти рисунки пережили извержение Везувия. На них до сих пор можно легко разглядеть изображения растений, животных и птиц.

«Этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали», — подчеркнул Озанна.

По словам Озанна, за всю историю раскопок в Помпеях нашли порядка 80 таких заведений. Они назывались термополиями. Их прилавки выходили на улицу, а гостям предлагали напитки и горячую еду.

Находка поможет понять вкусовые предпочтения древних римлян. Например, помпейские повара во многие рыбные блюда добавляли разные виды мяса. Как отметил эксперт, важно понимать, что такие заведения в основном посещали простолюдины, поскольку знати подавались к столу сложные блюда.

Зоологи, которые работают над раскопками, идентифицировали тушки уток, кости овец, свиней и коз, а также птиц и панцири улиток. Под толстым слоем лавы биоматериал хорошо сохранился.

В ноябре в загородной Чивите Джулиане неподалеку от древнего города Помпеи обнаружили останки двух человек, которые погибли в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Ученые пришли к выводу, что погибшие — человек высокого социального статуса 30–40 лет и его раб, которому было 18–25 лет.