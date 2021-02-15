Древние могилы и загадочный артефакт нашли у Стоунхенджа

Археологи нашли две древние могилы девушки и младенца, загадочный цилиндр и другие артефакты у Стоунхенджа во время раскопок. Рядом с древним сооружением планируют построить подземный тоннель, поэтому сейчас там работают ученые.

По данным портала LiveScience, найденным могилам около 4,5 тысячи лет. В захоронении девушки лежали шило или игла из меди и загадочный цилиндр, который может быть частью посоха.

Еще археологи откопали глиняные сосуды, кремни и рога оленей. Ученые считают, что этими предметами могли пользоваться строители Стоунхенджа. При подготовке к возведению тоннеля специалисты нашли рвы от некоего укрепления.

«В совокупности [находки] позволяют нам составить более детальную картину того, чем занимались люди и как они жили в районе Стоунхенджа», — приводит портал слова археолога Мэтта Лейверса.

Стоунхендж — это каменное сооружение в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Его построили около четырех-пяти тысяч лет назад. Ученые до сих пор не могут определиться, что это — древняя обсерватория или место поклонения жрецов высшим силам.