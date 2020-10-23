Древние костяные орудия нашли в Танзании. Их сделали 800 тысяч лет назад
На севере Танзании американские ученые нашли костяной наконечник гарпуна, сделанный еще до появления Homo sapiens (человек разумный) 800 тысяч лет назад. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, в 60-70-х годах XX века группа специалистов обнаружила в Олдувайском ущелье много артефактов, сохранившихся со времен человека прямоходящего (Homo erectus). Исследователи изучили эти предметы вновь, и обнаружили среди них зазубренный наконечник, рубила и «молоток» с «наковальней».
«Возраст предметов — 800 тысяч лет, то есть они были созданы за сотни тысяч лет до появления людей современного типа», — уточнили предметы.