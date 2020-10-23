Древние костяные орудия нашли в Танзании. Их сделали 800 тысяч лет назад

По данным издания, в 60-70-х годах XX века группа специалистов обнаружила в Олдувайском ущелье много артефактов, сохранившихся со времен человека прямоходящего (Homo erectus). Исследователи изучили эти предметы вновь, и обнаружили среди них зазубренный наконечник, рубила и «молоток» с «наковальней».

«Возраст предметов — 800 тысяч лет, то есть они были созданы за сотни тысяч лет до появления людей современного типа», — уточнили предметы.