Древнейшую в мире пивоварню обнаружили в Египте

Археологи обнаружили в египетской провинции Сохаг древнейшую пивоварню в мире. Об этом сообщили в пресс- службе Министерства по делам древностей и туризма Египта.

Предположительно, найденное строение — древнейшая пивоварня в мире. Археологическую группу возглавил доктор Мэттью Адамс из Нью-Йоркского университета и доктор Деборой Вишак из Принстонского университета. Они нашли пивоварню на севере древнего города Абидос.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири заявил, что пивоварня относится к эпохе фараона Нармера, правившего около пяти тысяч лет назад. Когда-то фабрика состояла из восьми крупных участков по 20 метров в длину и 2,5 метра в ширину, в каждом из них было около 40 глиняных горшков, использовавшихся для нагрева воды и зерна.

Пивоварня могла производить около 22,4 литра пива за один раз. Возможно, фабрика была построена в этом месте для проведения ритуалов, которые проходили внутри погребальных помещений первых правителей Древнего Египта.