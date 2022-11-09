Древнейшую в мире буквенную надпись расшифровали в Израиле | 360°

Мир 09 ноября 2022, 09:29 Древнейшую в мире буквенную надпись расшифровали в Израиле Израильские ученые выяснили, что древнейшая буквенная надпись была заговором от вшей РИА «Новости»

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Израильские специалисты смогли расшифровать самую древнюю из найденных буквенных надписей, которая была сделана на гребешке из слоновой кости. Ученые узнали, что запись на ханаанском языке является заговором от вшей. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба еврейского университета в Иерусалиме.

«Удивительное открытие представляет собой [расшифровку] целого предложения на ханаанском языке, датируемого примерно 1700 годом до нашей эры. Оно выгравировано на маленьком гребешке из слоновой кости и содержит заклинание против вшей», — сказано в сообщении.

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Надпись можно считать древнейшей из-за буквенного письма. Последнее изобрели примерно в 1800 году до нашей эры, его использовали хананеи, а потом и другие народы. Осмысленных текстов до настоящего времени специалисты не обнаруживали.

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Гребешок из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра нашли во время раскопок в Тель-Лахише еще пять лет назад. Однако выгравированные на нем маленькие буквы эксперты заметили только после обработки артефакта в этом году. На одной стороне предмета находилось шесть толстых зубьев, на другой — 14 тонких. Они, видимо, были нужны для вычесывания паразитов.

Специалисты увидели на гребешке 17 ханаанских букв, которые образуют семь слов. Доктор Вайнстуб из университета Бен-Гуриона расшифровал надпись: речь идет о заговоре для искоренения вшей.

«Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды», — сказано в тексте.

Ученые подчеркнули, что надпись говорит об использовании алфавита в обычной жизни 3700 лет назад.