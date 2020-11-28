Древнейшее дерево Британии сменило пол

Мужские тисы выпускают маленькие шишки с пыльцой. Насекомые переносят ее на цветы женских деревьев, на которых потом созревают ягоды. Смена пола дерева, которому, по примерным оценкам, три тысячи лет, не удивила специалистов.

Как пояснил специалист Королевского ботанического сада Макс Коулман, смена пола свойственна многим хвойным деревьям. Тис в этом плане не исключение. При этом он отметил, что меняется не все дерево, а только его часть.

«Обычно это изменение происходит на части кроны, а не на всем дереве. В этом случае несколько небольших ветвей стали вести себя так же, как на женских видах деревьев», — отметил он.

В этой части Уэльса растет 12 тисов, возраст которых исчисляется несколькими тысячами лет. По мнению ученых, их высадили местные друиды в дохристианскую эпоху.