Древнее судно нашли у берегов Бразилии. Оно хранит тайну

Отдыхающие обратили внимание на непонятные фрагменты дерева, торчащие прямо из воды. Они рассказали о своей находке.

Впервые судно обнаружили еще три года назад, но артефакт хорошо стал виден только сейчас. Во время отлива теперь целиком виден корпус корабля, длина которого свыше 50 метров. Ученые сфотографировали находку при помощи дронов и изучили материал, из которого сделано судно. Исследователи установили, что судно сделано из дерева только частично, имеются вставки из металлических деталей.

Корабль стоит рядом с пляжем, но большую часть времени видны только его фрагменты. Специалисты огородили находку, чтобы купающиеся и прохожие не повредили древнее судно.

Ученые до сих пор не выяснили, к какой временной эпохе оно относится. Одно из предположений, что это парусное судно Krestel, ушедшее ко дну у берегов Бразилии в 1895 году. Однако позднее появилась другая версия — найденное судно может быть намного старше, а значит, и ценнее для исследователей.