Дрейфующие мины у берегов Украины назвали наступательным оружием на флот НАТО

Украинские мины, дрейфующие в Черном море, — это последствия работы инструкторов НАТО с ВСУ. Только теперь боеприпасы из-за плохого обслуживания угрожают военным кораблям стран — членов альянса. Об этом в интервью сайту kp.ru рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Он напомнил, что флот НАТО проводил учения с Военно-морскими силами Украины в прошлом году. На мероприятии как раз отрабатывалась работа по противоминным силам и средствам. Но полученные знания украинским морякам не помогли.

«То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы (трос или цепь, которой мина крепится к якорю — прим. ред.), но факт остается фактом: как положено мины не обслуживались», — заявил Попов.

Представитель Совбеза отметил, что сорвавшиеся с цепей боеприпасы превратились из оборонительного оружия Украины в наступательное вооружение, которое грозит всем странам НАТО Черноморского региона, а также кораблям из других стран.

Украинская армия установила укрепленные якорями мины в акватории Черного моря. Но сильный шторм сорвал боеприпасы и они пустились в свободный дрейф. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что две мины обнаружили в проливе Босфор, а также в районе морской границы Турции и Болгарии.