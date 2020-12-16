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    16 декабря 2020, 01:56

    Лукашенко пообещал драться за страну ради внуков

    Кирилл Фролов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не готов уходить до тех пор, пока этого не потребует «последний омоновец». Также политик призвал сохранить страну ради внуков, заявив о готовности драться за свои завоевания.
    Лукашенко пообещал драться за страну ради внуков

    Лукашенко выступил перед сотрудниками областной больницы в Могилеве. Видео встречи появилось на сайте телеканала СТВ.

    Глава республики заявил, что готов заменить медиками из Могилева их коллег в Минске, которые выходят на акции протеста.

    «Может и здесь есть такие… Наверняка. Но вы должны знать мою позицию: врачу некогда шататься по улицам, особенно сейчас. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти — я к вам приехал, предъявляйте претензии», — обратился Лукашенко.

    Президент добавил, что «никуда не побежит», поскольку в этом случае «все будут похерено, и будет, как на Украине».

    Он призвал собравшихся «жить дружно», чтобы сохранить страну. «Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило», — пообещал политик.

    «Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего», — отметил он.

    Говоря о проекте новой Конституции, Лукашенко призвал не верить тем, кто говорит, что основной закон пишется лично под него. Но при этом «никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: „Все, Лукашенко, ты свое дело сделал“, — до тех пор я буду драться за эту страну», — резюмировал президент.