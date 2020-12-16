Лукашенко пообещал драться за страну ради внуков
Лукашенко выступил перед сотрудниками областной больницы в Могилеве. Видео встречи появилось на сайте телеканала СТВ.
Глава республики заявил, что готов заменить медиками из Могилева их коллег в Минске, которые выходят на акции протеста.
«Может и здесь есть такие… Наверняка. Но вы должны знать мою позицию: врачу некогда шататься по улицам, особенно сейчас. Врач должен лечить. Есть у вас претензии к власти — я к вам приехал, предъявляйте претензии», — обратился Лукашенко.
Президент добавил, что «никуда не побежит», поскольку в этом случае «все будут похерено, и будет, как на Украине».
Он призвал собравшихся «жить дружно», чтобы сохранить страну. «Мы ее сохраним, чего бы это нам ни стоило», — пообещал политик.
«Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего», — отметил он.
Говоря о проекте новой Конституции, Лукашенко призвал не верить тем, кто говорит, что основной закон пишется лично под него. Но при этом «никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: „Все, Лукашенко, ты свое дело сделал“, — до тех пор я буду драться за эту страну», — резюмировал президент.