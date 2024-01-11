Мир 11 января 2024, 00:57 «Драматический перелом». Американский сенатор предрек провал для Украины Сенатор Шумер заявил, что отсутствие помощи США приведет к перелому на Украине Pixabay

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Отказ США от поддержки Украины приведет к резким изменениям на поле боя в пользу России, заявил лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер. Политик попросил коллег по парламенту решить вопрос с финансированием, сообщило РИА «Новости».

Шумер заявил, что решение Штатов снизить объемы поддержки, которое продвигают некоторые республиканцы, вызовет «восторг» в Кремле. Сенатор признал, что без американских средств ВСУ значительно потеряют в боеспособности.

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«Конфликт, который уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — предупредил Шумер.

Ранее в Белом доме заявили о нехватке средств для Украины и попросили союзников временно взять на себя ответственность по снабжению ВСУ. Позже власти представили законопроект, выделяющий украинскому режиму 65,5 миллиарда долларов, который удостоился критики со стороны миллиардера Илона Маска.

Накануне прошла многочасовая встреча сотрудников Белого дома и представителей крупнейших оборонных компаний Штатов. По информации СМИ, они обсуждали дополнительную поддержку Украины.