Мир 08 сентября 2023, 17:51 «Драматическая ситуация». Генсек ООН оценил вероятность скорого установления мира на Украине Генсек ООН Гутерриш: конфликт на Украине вряд ли закончится в ближайшее время Министерство обороны Украины

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Конфликт на Украине едва ли закончится в ближайшем будущем, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он озвучил свое мнение на пресс-конференции перед саммитом G20.

«Я не очень надеюсь, что у нас будет мирное решение в ближайшем будущем. Я считаю, что обе стороны пока настроены на продолжение конфликта», — процитировал Гутерриша ТАСС.

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По словам генсека ООН, сложилась «драматическая ситуация». Он отметил, что стоит воздать должное всем, кто прикладывает усилия к завершению конфликта.

Ранее французский генерал Доминик Делавард спрогнозировал окончание конфликта на российских условиях. Он предрек, что российская армия пойдет в контрнаступление и положит конец боям. Надежды для Украины нет, уверен Делавард.

А бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что Украина потеряет контроль над Одессой, если вовремя не признает поражение ВСУ. При необходимости российская армия пойдет на Одессу, считает он.