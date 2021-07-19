Драку сотрудников СБУ с пограничниками высмеяли на Украине

Сотрудники СБУ избили украинских пограничников и забрали у них оружие недалеко от границы с Россией. В соцсетях пользователи высмеяли ситуацию.

Трое мужчин в Сумской области в ночь с 17 на 18 июля ударили двух пограничников и отобрали у них табельное оружие. По данному факту открыли уголовное дело. Позже появилась информация, что похищенный арсенал вернули. Об этом сообщил Life.

«То есть оружие отобрали и просто выбросили где-то на обочине? Что это было?» — задались вопросом пользователи соцсетей.

Также их заинтересовало, как нападавшие завладели оружием и по чему пограничники его не использовали.

Позже выяснилось, что сотрудники СБУ напали на украинских пограничников. Двоих отстранили от работы. Личности и подлинность третьего нападавшего до сих пор не установлены.

В Сети не могут понять, зачем сотрудники СБУ напали на своих. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский предположил в шутку, что сотрудники Службы безопасности Украины решили стать партизанами из-за нового закона, который готовят в парламенте.

«Понимая, что победа Марьяны (Безуглой, автора законопроекта об СБУ. — прим. ред.) близка, ряд сотрудников СБУ решил уходить в партизаны. Но нужно было добыть оружие, и тут на глаза попались пограничники», — сказал депутат.

Журналист Максим Войтенко предположил, что сотрудники СБУ отдыхали в запретной зоне, поэтому агрессивно отреагировали на требования пограничников.