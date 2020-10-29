Массовая драка подростков в Burger King попала на видео

На опубликованных кадрах видно, что внутри помещения Burger King идет массовая драка. Один из участников выбегает на улицу, но его преследуют несколько противников. В итоге юноша убегает дальше, а остальные заходят внутрь обратно. Следующие кадры сняты из самого помещения, где дерется группа подростков.

Британский офис Burger King заявил, заявил, что намерен провести внутреннее расследование, так как на первое место он ставит безопасность своих клиентов. Там пообещали оказать полиции любую помощь и осудили поведение вандалов, которые разнесли ресторан.

Полиция объявила, что разыскивает свидетелей случившегося. По предварительным данным, в драке принимали участие 15 подростков. Один из участников конфликта ударил своего противника молотком.