Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
На обсуждении представители общественных организации заявили, что не доверяют судейскому составу. Во время судебного процесса началась потасовка. Однако после поступило сообщение о минировании, и всех присутствующих эвакуировали.
Киевский суд отменил переименование Московского проспекта в честь БандерыПодробнее
Ранее Киевский суд отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в украинской столице, но киевский мэр Виталий Кличко планировал обжаловать это решение.