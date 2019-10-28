Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде

На обсуждении представители общественных организации заявили, что не доверяют судейскому составу. Во время судебного процесса началась потасовка. Однако после поступило сообщение о минировании, и всех присутствующих эвакуировали.

Киевский суд отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры Подробнее

Ранее Киевский суд отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в украинской столице, но киевский мэр Виталий Кличко планировал обжаловать это решение.