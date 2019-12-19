    19 декабря 2019, 05:46

    Драка между украинскими депутатами в Раде попала на видео

    Александра Ломейко

    Депутаты фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Слуга народа» подрались на заседании комитета Верховной рады по аграрной и земельной политики. Из-за конфликта его пришлось прервать.

    О драке между украинскими парламентариями рассказало издание «Укринформ». Все началось с предложения от «Оппозиционной платформы — За жизнь», которое касалось крайнего срока рассмотрения поправок к законопроекту о земельном рынке.

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    Инициатива установить его до вечера 19 декабря поддержки при голосовании не получила. Это возмутило представителей «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы» — депутаты кричали «позор» и требовали, чтобы заседание комитета прекратилось.

    Потом произошла потасовка между депутатом Ильей Кивой от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и членом «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем.

    Заседание из-за случившегося сначала приостановили, а потом досрочно закрыли.