Драка между депутатами произошла в парламенте Турции

Депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в парламенте Турции подрались с оппозиционерами, которые являются членами Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщило ИА НСН.

Данное происшествие попало в трансляцию, которую вели на официальном сайте парламента. Представитель оппозиционной партии Эркан Айдын спросил у главы МВД страны Сулеймана Сойлу, зачем он летел на самолете одного из знаменитых турецких бизнесменов Сезгина Барана Коркмаза. Сойлу же заявил, что его оппонент врет, после чего завязалась ссора и в дальнейшем драка.