Драка Богдана и главы СБУ оказалась выдуманной

Драка главы администрации президента Украины Андрея Богдана и начальника СБУ Ивана Баканова — хорошая история, но выдуманная от и до. Так прокомментировали слухи о потасовке в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В администрации главы государства заявили, что информация о драке — выдуманная от начала и до конца.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие», — написал в Facebook замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского в Киеве Подробнее

Ранее СМИ сообщали о драке Богдана и Баканова 30 октября. Журналисты предположили, что оппоненты выясняли отношения на Банковой улице, в офисе украинского лидера. Так стороны доказывали друг другу, кто должен был получить должность руководителя Главного следственного управления СБУ.

Богдан поддерживал кандидатуру полковника Дмитрия Нескромного, а Баканов— генерал-майора Василия Вовка. По информации СМИ, после потасовки глава офиса Зеленского остался без зуба, поэтому не приходил на работу. Однако через пять дней он выложил в Facebook фотографию, на которой видны все зубы.