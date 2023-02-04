Мир 04 февраля 2023, 09:54 ДР Конго предложила России инвестировать в энергетику и промышленность Посол Нгимби предложил России инвестировать в горную промышленность и энергетику ДР Конго Викимедиа

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Демократическая Республика Конго пригласила Россию направить инвестиции в энергетику, горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство страны. Кроме того, государство заинтересовано в сотрудничестве в области технологий. Об этом РИА «Новости» заявил посол страны Иван Вангу Нгимби.

«Есть целый спектр потенциальных сфер для инвестиций из России: это энергетический сектор и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, рыболовство», — сказал он.

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Он напомнил, что долгое время сотрудничество России и ДР Конго ограничивалось военно-техническим направлением. Теперь дипломат предложил расширять взаимодействие в таких сферах, как здравоохранение, водопользование, машиностроение.

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По словам посла, у российских компаний есть выбор между экспортом и производством. ДР Конго открыта для сотрудничества и готова вместе определить этапы ведения бизнеса, добавил он.

В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о логистических возможностях Эритреи — страны в Северо-Восточной Африке.