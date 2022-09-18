Германия одобрила передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 на 216 млн евро | 360°

Мир 18 сентября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Германия одобрила передачу Украине 18 гаубиц RCH-155 на 216 млн евро DPA: Германия передаст Киеву гаубицы RCH-155 к 2025 году mil.in.ua

Читать 360tv в

Правительство Германии выдало разрешение на поставку Украине 18 гаубиц RCH 155. Их сборкой займется немецкий оборонный концерн Krauss — Maffei Wegmann. Однако в украинскую армию вооружение попадет только в 2025 году, сообщило агентство DPA.

Стоимость контракта составила 216 миллионов евро. Поставки оружия начнутся через два с половиной года. Концерн Krauss — Maffei Wegmann запустил производство гаубиц только после окончательного одобрения Германией будущей поставки.

Реклама

Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрех отмечала, что Германия и Польша ведут переговоры о создании центра техобслуживания. В него на ремонт будут отправлять предоставленное Украине вооружение. Стороны обсуждают открытие центра на востоке Польше, чтобы обеспечить оперативный ремонт оружия ВСУ, а именно гаубиц.

Реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц уже выступил с заявлением о поставках оружия на Украину. Он анонсировал передачу ВСУ современных средств ПВО, беспилотников и радиолокационных систем.

0 0 0 0 0 0