Дозы вакцины Moderna сократят вдвое ради ускорения вакцинации в США

Правительство США рассматривает возможность дать некоторым людям половину дозы вакцины Moderna от COVID-19, чтобы ускорить вакцинацию. Руководитель федеральной программы вакцинации Warp Speed Монсеф Слауи сказал, что власти уже обсуждали эту возможность с Moderna и Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Он сообщил Reuters, что даже половина дозы вакцины однозначно вызывает иммунный ответ, идентичный полной дозе. Чиновник сделал вывод, что можно начать вводить людям в возрасте 18-55 лет по половине дозы. Таким образом можно будет ускорить скорость вакцинации.

Комментарии Moderna и FDA агентству получить не удалось.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что по состоянию на утро 3 января было введено 4 225 756 доз вакцины против COVID-19 и распределено 13 071 925 доз.

На днях в клинике Западной Вирджини 42 людям по ошибке ввели вместо вакцины Moderna лечебный препарат с антителами с коронавирусу Regeneron.