«Дожили, демократия». Пресс-секретарь Зеленского попросила президента не превращать конференцию в балаган

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель во время пресс-конференции неоднократно пыталась перебить президента. Она также не давала ему спокойно ответить на некоторые вопросы и призвала не делать из встречи «балаган».

Пресс-конференция президента Украины прошла не в привычном из-за пандемии коронавируса видеоформате. Владимир Зеленский организовал очную встречу, которую посетили множество журналистов. Конференция прошла под открытым небом — на лужайке перед Мариинским дворцом в Киеве.

Когда Зеленский начал рассуждать в ответ на один из вопросов, Юлия Мендель несколько раз пыталась его перебить словами «давайте не будем превращать пресс-конференцию в балаган». Однако президент никак не отреагировал на ее слова и продолжил говорить.

Затем один из журналистов задал президенту вопрос о ситуации с русским языком в стране. Он заявил, что не может вести эфир своего канала в должной мере на русском языке. Тогда пресс-секретарь президента вновь его перебила и стала говорить сама — несмотря на попытки Зеленского ответить на заданный вопрос. Сам президент при этом несколько раз пытался вернуть слово себе, но Мендель не переставала говорить.

Дожили, демократия. Я Юлю уговариваю «дайте мне ответить» Владимир Зеленский.

Пресс-конференция с журналистами проходила по случаю первой годовщины правления Владимира Зеленского. Его инаугурация на пост президента Украины состоялась 20 мая 2019 года.