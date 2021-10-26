Премьер Эстонии призвала население не дожидаться «Спутника V»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны не дожидаться появления «Спутника V». Она заявила о необходимости прививаться от коронавируса теми препаратами, которые уже есть.

Вопрос борьбы с коронавирусом обсуждался в эстонском парламенте 25 октября. Депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин поинтересовался у Каллас, будет ли страна использовать российскую вакцину «Спутник V». Он отметил, что некоторые местные жители до сих пор ждут появления этого препарата.

По словам премьер-министра, власти не заключали договоров на поставку российской вакцины от коронавируса.

«Если вы посмотрите на результаты вакцинации в странах, которые использовали „Спутник V“, то эта вакцина не оказала особой поддержки и вряд ли будет очень полезной. Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть», — сказала Каллас. Цитату привел сайт Delfi.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от российских вакцин нельзя заразиться коронавирусом. Она пояснила, что препараты не содержат живого вируса, а также являются безопасными и эффективными.