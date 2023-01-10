Мир 10 января 2023, 09:53 «Дождю» разрешили вещание в Нидерландах Commissariaat voor de Media: «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах РИА «Новости»

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Телеканал «Дождь»* получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом сообщили сотрудники местного медиарегулятора Commissariaat voor de Media. Их процитировало РИА «Новости».

«[Выдано] разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания», — рассказали они.

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Эта компания сможет выходить в эфир через телеканал «Дождь»*. Ее будут расценивать как коммерческое медиаучреждение.

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Решение по выдаче лицензии «Дождю»* опубликовали 22 декабря.

Представителям телеканала-иноагента пришлось искать новую площадку для вещания в начале декабря. Тогда власти Латвии аннулировали лицензию на вещание в стране «Дождя»*. Свое решение они объяснили возникновением угрозы госбезопасности и общественному порядку. Это произошло после скандального эфира, в котором один из ведущих призвал улучшить условия жизни российских военнослужащих в хоне спецоперации.

* Телеканал «Дождь» в России признан иноагентом