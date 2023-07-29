Мир 29 июля 2023, 09:12 Дожди вызвали сход селей в Таджикистане Пресс-секретарь КЧС и ГО Умеда Юсуфи: Дожди спровоцировали сход селей в Таджикистане Pxhere

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Интенсивные дожди спровоцировали сход селей на севере Таджикистана — в районах Согдийской области. Кроме того, уровень воды поднялся в реке Сугат. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.

«Из-за проливных дождей на территории поселка Урметан Согдийской области сошли сели, в результате которого были затоплены и частично повреждены дороги местного значения, вспомогательные объекты и жилые дома», — сообщила Юсуфи.

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Повреждены семь жилых домов, а также 56 дополнительных сооружений и приусадебных участков. На место происшествия выехали специалисты. Движение на трассе Душанбе-Вахдат-Ляхш частично закрыто, там идут восстановительные работы.

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